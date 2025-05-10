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08:41, 10 мая 2025Спорт

Голевая передача Куликова помогла «Флориде» одержать победу в Кубке Стэнли

«Флорида» обыграла «Торонто» в плей-офф НХЛ благодаря голевой передаче Куликова
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sam Navarro / IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов отдал голевую передачу в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс», что позволило его команде одержать первую победу в рамках Кубка Стэнли. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Флориды». В составе победителей отличились Александр Барков, Сэм Райнхарт, Картер Вераге, Джона Гаджович и Брэд Маршан, отличившийся в овертайме. За канадский клуб шайбы забросили Мэтт Нис, Морган Райлли и Джон Таварес (дважды).

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет в Санрайзе в ночь на 12 мая.

Ранее сообщалось, что три россиянина попали в символическую сборную первой четверти XXI века.

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