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02:10, 10 мая 2025Мир

Макрон заявил о желании привлечь Трампа к европейскому проекту перемирия на Украине

Макрон попытался привлечь Трампа к европейскому проекту перемирия на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом попытался привлечь главу Белого дома к европейскому проекту перемирия на Украине. Об этом французский лидер заявил в интервью телеканалу TVP Info.

«Несколько часов назад я разговаривал по телефону с президентом Трампом и сказал ему, что мы могли бы работать вместе над прекращением огня (на Украине)», — сказал Макрон.

Он отметил, что совместно с премьер-министром Польши Дональдом Туском, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером подготовил проект 30-дневного прекращения огня. Макрон подчеркнул, что хочет привлечь Трампа к поддержке этого документа.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп открыто презирает своего французского коллегу Эммануэля Макрона и мечтает избавиться от него.

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