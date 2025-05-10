Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:19, 10 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на визит лидеров четырех западных стран в Киев

Карасин: Лидеры, приехавшие в Киев, навязывают рецепты урегулирования конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Коалиция западных лидеров, которые приехали с визитом в Киев, опять навязывает свои рецепты урегулирования украинского кризиса, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на прибытие французского президента Эммануэля Макрона, польского премьер-министра Дональда Туска, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера в украинскую столицу 10 мая.

Это опять навязывание своих рецептов урегулирования кризиса на Украине, продолжение накачивания ВСУ современным оружием и возгласы о перемирии. Звучит это и выглядит цинично и беспомощно

Григорий Карасинпредседатель комитета Совфеда по международным делам

«Контраст между уважением, которые проявляем мы, и по-прежнему таким беспринципным накачиванием русофобии с непонятными целями со стороны Евросоюза и НАТО очевиден», — отметил Карасин.

По словам сенатора, в этом году День Победы стал не просто праздником, а символом достоинства и единства.

«Несмотря на все ухищрения Запада, запреты, санкции, насаждаемую русофобию, мировое большинство подчеркнуто уважительно отнеслось к нашей истории, фактически в сложный момент поддержало руководство России и весь наш народ. Об этом говорит количество приехавших к нам лидеров иностранных государств, дух общения президента [России Владимира] Путина с гостями и так далее», — заключил он.

Материалы по теме:
Побратались на фоне кремлевских башен. Лидеры Сербии и Словакии встретились в Москве перед парадом Победы
Побратались на фоне кремлевских башен. Лидеры Сербии и Словакии встретились в Москве перед парадом Победы
9 мая 2025
В США оценили парад Победы на Красной площади в Москве. Почему журналисты сочли его провалом Запада?
В США оценили парад Победы на Красной площади в Москве. Почему журналисты сочли его провалом Запада?
9 мая 2025

Ранее Макрон сообщил, что он с коллегами прибыл на Украину для обсуждения мира, суверенитета и будущего республики. Французский лидер подчеркнул, что для наступления мира нужно безоговорочно прекратить огонь. Макрон также заявил, что Европа и США готовы усилить давление на Россию в случае отказа Кремля от прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций при одном условии

    Глава МИД Германии указал на ошибку Берлина в отношениях с Москвой

    Медведев высказался об ударах по лидерам ЕС в Киеве

    В России назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине

    Лидер одной страны оценил силу российского комплекса «Орешник»

    Фетисов сравнил российский и североамериканский хоккей

    Песков заявил о беспокойстве Европы из-за мировой консолидации вокруг Дня Победы

    Макрон пригрозил России новыми санкциями

    Фицо прокомментировал свою поездку в Россию

    Мадуро высоко оценил парад в Москве в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости