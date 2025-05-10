Карасин: Лидеры, приехавшие в Киев, навязывают рецепты урегулирования конфликта

Коалиция западных лидеров, которые приехали с визитом в Киев, опять навязывает свои рецепты урегулирования украинского кризиса, считает председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на прибытие французского президента Эммануэля Макрона, польского премьер-министра Дональда Туска, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера в украинскую столицу 10 мая.

Это опять навязывание своих рецептов урегулирования кризиса на Украине, продолжение накачивания ВСУ современным оружием и возгласы о перемирии. Звучит это и выглядит цинично и беспомощно Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

«Контраст между уважением, которые проявляем мы, и по-прежнему таким беспринципным накачиванием русофобии с непонятными целями со стороны Евросоюза и НАТО очевиден», — отметил Карасин.

По словам сенатора, в этом году День Победы стал не просто праздником, а символом достоинства и единства.

«Несмотря на все ухищрения Запада, запреты, санкции, насаждаемую русофобию, мировое большинство подчеркнуто уважительно отнеслось к нашей истории, фактически в сложный момент поддержало руководство России и весь наш народ. Об этом говорит количество приехавших к нам лидеров иностранных государств, дух общения президента [России Владимира] Путина с гостями и так далее», — заключил он.

Ранее Макрон сообщил, что он с коллегами прибыл на Украину для обсуждения мира, суверенитета и будущего республики. Французский лидер подчеркнул, что для наступления мира нужно безоговорочно прекратить огонь. Макрон также заявил, что Европа и США готовы усилить давление на Россию в случае отказа Кремля от прекращения огня.