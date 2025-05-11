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12:13, 11 мая 2025Спорт

Олимпийская чемпионка показала кадры в мини-платье

Олимпийская чемпионка Мельникова показала кадры в мини-платье
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ангелина Мельникова

Ангелина Мельникова. Фото: @gelyamelnikova

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова показала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) кадры в мини-платье.

Мельникова сфотографировалась в Москве. Она надела короткое черное платье и дополнила образ туфлями на шпильках и маленькой сумкой.

28 апреля сообщалось, что 24-летняя Мельникова баллотируется на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. Она выдвинула свою кандидатуру на праймериз «Единой России».

До этого спортсменка получила нейтральный статус. Однако российские гимнасты приняли решение отказаться от участия в международных турнирах.

Мельникова — чемпионка ОИ-2020 в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях. На чемпионате мира-2021 россиянка стала абсолютной чемпионкой.

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