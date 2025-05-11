Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:07, 11 мая 2025Путешествия

Россиянка отдохнула в Майами и описала внешность американок фразой «генетический сбой»

«Лента.ру»: Россиянка описала девушек в Америке фразой «генетический сбой»
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Yana Paskova / Reuters

Российская путешественница поехала отдыхать в Майами, штат Флорида, США, и удивилась внешнему виду американских девушек — она описала ее фразой «генетический сбой». Своими наблюдениями девушка поделилась с «Лентой.ру».

По словам туристки из Москвы, во время отпуска она часто встречала на улицах пары, которые казались ей нелепыми. «Все американцы высокие, статные, накаченные. Видно, что следят за своей внешностью и занимаются спортом. При этом их девушки выглядят очень странно», — отметила россиянка.

Она уточнила, что многие американки очень низкого роста, и несколько раз она удивлялась, что перед ней взрослая женщина, а не ребенок. Девушка отметила, что порой их выдавали только туфли на каблуках.

Материалы по теме:
Виза в США в 2025 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2025 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
29 января 2025
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
«С ними очень легко познакомиться». Россиянин отдохнул на пляжах Европы и рассказал, где самые красивые девушки
1 мая 2025

«Также постоянно встречаются пары, где молодой человек очень худой, а девушка явно с лишним весом. Это я еще стараюсь мягко выражаться. У меня сложилось ощущение, что это какой-то генетический сбой. Может быть, из-за вредной еды и привычек, не знаю. Но судить по одному штату тяжело», — высказалась москвичка.

При этом путешественница подчеркнула, что восхищается раскрепощенностью американок и американцев. «Они не стесняются носить любую открытую одежду, несмотря на лишний вес или нестандартное телосложение. Да еще и сыпят комплиментами направо и налево! Это очень приятно», — заключила туристка.

Ранее россиянка побывала в районе Майами, США, где живут в основном русскоговорящие и рассказала, что он напомнил ей Патриаршие пруды в Москве. Девушка уточнила, что район называется Санни-Айлс-Бич — в нем много русских магазинов и ресторанов, а по улицам ездят дорогие машины с громкой музыкой.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал Путину лично ждать его в Турции на переговорах при одном условии

    Трампу пообещали подарить самолет стоимостью почти 33 миллиарда рублей

    Россиянка отдохнула в Майами и описала внешность американок фразой «генетический сбой»

    Трамп засомневался в договороспособности Украины

    Самая масштабная в Европе акция «Бессмертный полк» прошла в испанском городе

    Десятки тысяч протестующих вышли на улицы европейской столицы

    Охваченная огнем нефтяная вышка рухнула в российском регионе и попала на видео

    Трамп отреагировал на предложение Путина о переговорах в Стамбуле

    Бойцы «Ахмата» уничтожили попытавшуюся зайти в Белгородскую область группу ВСУ

    «Барселона» обыграла «Реал»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости