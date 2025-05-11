Россиянка отдохнула в Майами и описала внешность американок фразой «генетический сбой»

«Лента.ру»: Россиянка описала девушек в Америке фразой «генетический сбой»

Российская путешественница поехала отдыхать в Майами, штат Флорида, США, и удивилась внешнему виду американских девушек — она описала ее фразой «генетический сбой». Своими наблюдениями девушка поделилась с «Лентой.ру».

По словам туристки из Москвы, во время отпуска она часто встречала на улицах пары, которые казались ей нелепыми. «Все американцы высокие, статные, накаченные. Видно, что следят за своей внешностью и занимаются спортом. При этом их девушки выглядят очень странно», — отметила россиянка.

Она уточнила, что многие американки очень низкого роста, и несколько раз она удивлялась, что перед ней взрослая женщина, а не ребенок. Девушка отметила, что порой их выдавали только туфли на каблуках.

«Также постоянно встречаются пары, где молодой человек очень худой, а девушка явно с лишним весом. Это я еще стараюсь мягко выражаться. У меня сложилось ощущение, что это какой-то генетический сбой. Может быть, из-за вредной еды и привычек, не знаю. Но судить по одному штату тяжело», — высказалась москвичка.

При этом путешественница подчеркнула, что восхищается раскрепощенностью американок и американцев. «Они не стесняются носить любую открытую одежду, несмотря на лишний вес или нестандартное телосложение. Да еще и сыпят комплиментами направо и налево! Это очень приятно», — заключила туристка.

Ранее россиянка побывала в районе Майами, США, где живут в основном русскоговорящие и рассказала, что он напомнил ей Патриаршие пруды в Москве. Девушка уточнила, что район называется Санни-Айлс-Бич — в нем много русских магазинов и ресторанов, а по улицам ездят дорогие машины с громкой музыкой.