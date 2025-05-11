Тренер «Барселоны» оценил победу над «Реалом»

Тренер «Барселоны» Флик о победе над «Реалом»: Нужно проверить сердце

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу над мадридским «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании. Его слова приводит Marca.

Специалист подчеркнул, что команде удалось отыграться после 0:2. «С этим было нелегко справиться, но мы смогли. Мне нужно проверить сердце», — заявил он.

Ранее «Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась со счетом 4:3.

Таким образом, после 35 матчей «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 82 очка. «Реал Мадрид» находится на втором месте, отставая на семь очков.