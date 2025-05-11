Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Алексей Попырин
0:2
Завершен
Даниил Медведев
Рим (м)
Акрон
3:2
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Факел
0:1
Завершен
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Динамо М
2:0
Завершен
Спартак М
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Рубин
1:0
Завершен
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Линда Носкова
0:2
Завершен
Мирра Андреева
Рим (ж)
Флорида Пантерз
Сегодня
23:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
Даллас Старз
Сегодня
23:30 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 3-й матч
22:45, 11 мая 2025Спорт

Тренер «Барселоны» оценил победу над «Реалом»

Тренер «Барселоны» Флик о победе над «Реалом»: Нужно проверить сердце
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханс Флик прокомментировал победу над мадридским «Реалом» в 35-м туре чемпионата Испании. Его слова приводит Marca.

Специалист подчеркнул, что команде удалось отыграться после 0:2. «С этим было нелегко справиться, но мы смогли. Мне нужно проверить сердце», — заявил он.

Ранее «Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» и завершилась со счетом 4:3.

Таким образом, после 35 матчей «Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 82 очка. «Реал Мадрид» находится на втором месте, отставая на семь очков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал Путину лично ждать его в Турции на переговорах при одном условии

    Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра

    Тренер «Барселоны» оценил победу над «Реалом»

    На Украине рассказали о новой российской крылатой ракете

    В Анапе по громкоговорителю объявили о запрете купаться

    На Западе возмутились «игрой» Стармера и Макрона

    Желание Зеленского встретиться с Путиным объяснили

    Трамп анонсировал «самое важное заявление»

    Стало известно число пострадавших при ударе ВСУ по Рыльску

    Военкор указал на сигнал Путина Украине и Западу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости