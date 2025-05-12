Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:03, 12 мая 2025Наука и техника

Ispace перенесла запуск лунного посадочного модуля

SpaceNews: Компания ispace перенесла запуск лунного посадочного модуля Apex 1.0
Иван Потапов
Иван Потапов

Изображение: ispace

Японская компания ispace перенесла запуск лунного посадочного модуля Apex 1.0 (M3), создаваемого в рамках программы НАСА Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Вместо 2026 года аппарат планируется запустить в 2027-м. Перенос старта лунного модуля обусловлен сменой силовой установки для него. Теперь вместо двигателя A2200 на Apex 1.0 предлагается использовать агрегат VoidRunner, который потребует на четверть меньше комплектующих, но приведет к некоторому пересмотру конструкции посадочного модуля.

Материалы по теме:
Красный спутник Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Красный спутникКитай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
12 декабря 2018
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021

В апреле обозреватель журнала Aviation Week Гаррет Рейм написал, что компании ispace и Redwire могут создать для США военный посадочный лунный модуль.

В марте ispace сообщила, что модуль Hakuto-R M2 должен совершить высадку на Луну 5 июня в 22:24 московского времени.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?

    Стала известна дата прощания с Ниной Гребешковой

    Американскую теннисистку стошнило после победы на Мастерсе в Риме

    В МИД раскрыли ответ России на закрытие консульства в Польше

    В правительстве решили всерьез заняться русской кухней

    Кадыров ответил на разговоры о пребывании «не в духе»

    Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск

    Ispace перенесла запуск лунного посадочного модуля

    В РПЦ сообщили о смерти священника под ударом HIMARS в зоне СВО

    В России проведут автопробег ради помощи тяжелобольным детям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости