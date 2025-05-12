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10:23, 12 мая 2025Забота о себе

Каскадер не садился пять дней ради эксперимента и рассказал о последствиях

Блогер Лукас Бол не садился пять дней и поправился на полкило
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: pigmie / YouTube

Американский блогер Лукас Бол, называющий себя каскадером, не садился пять дней и рассказал о последствиях для здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

Бол рассказал, что задумал опыт, чтобы проверить, насколько вреден сидячий образ жизни, и что будет с телом, если вообще отказаться от сидения. Ради эксперимента мужчина ел, читал и даже ходил в туалет исключительно стоя. По его словам, в первые дни он чувствовал себя замечательно. Он даже заметил, что стал лучше концентрироваться, но на третий день начались сложности. «У меня сильно заболели голени и ступни, я чувствовал сильную боль и усталость. Вдобавок ко всему я был очень голоден», — вспоминает он.

Как утверждает блогер, он ел целыми днями, так как еда помогала ему отвлечься. Он отметил, что к пятому дню боль в коленях, голенях и бедрах усилилась, она стала беспокоить в покое и ночью. «Было тяжело просыпаться, вставать и ходить», — описал свои ощущения молодой человек. Подводя итог эксперимента, Бол рассказал, что за пять дней поправился почти на полкило, верхняя часть его спины стала круглой и он начал сутулиться. Однако, по словам блогера, были и плюсы: поясница стала менее напряженной, а пищеварение улучшилось.

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