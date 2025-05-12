МКС вернули дежурную ориентацию

«Роскосмос»: МКС развернули в дежурную ориентацию

Международную космическую станцию (МКС) развернули в дежурную ориентацию. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Операцию возвращения МКС в дежурную ориентацию после прохождения периода солнечной орбиты выполнили участники 73-й длительной экспедиции — российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков.

Ранее ТАСС со ссылкой на Зубрицкого рассказал, что нередко пропадающие на МКС вещи можно найти на решетках вентиляторов или фильтров, куда они попадают с потоками воздуха.

В апреле к модулю «Причал» российского сегмента МКС пристыковался корабль «Союз МС-27» с космонавтами Рыжиковым и Зубрицким, а также американским астронавтом Джонатаном Кимом.