Модель Перминова рассказала об отношениях с миллиардером Лебедевым после разрыва

Перминова заявила, что делит пополам с миллиардером Лебедевым расходы на детей

Экс-избранница российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова рассказала об отношениях с ним после разрыва. Публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,7 миллиона подписчиков.

38-летняя манекенщица отметила, что после расставания они смогли сохранить дружбу и уважение друг к другу и всегда остаются на связи. Кроме того, по словам знаменитости, они поставили в приоритет интересы детей и вместе отмечают праздники и проводят время. «Отношения — классные!» — заявила Перминова.

Также знаменитость отметила, что делит пополам с бывшим возлюбленным финансовые расходы на их троих сыновей и дочь.

В апреле сообщалось, что Лебедева заподозрили в романе с сотрудницей его завода «Энергомаш».