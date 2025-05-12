В Госдуме прокомментировали долги Исинбаевой за коммунальные услуги

Журова списала долги Исинбаевой за коммунальные услуги на безалаберность

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала долги Елены Исинбаевой за коммунальные услуги. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

«Предполагаю, что это просто безалаберность. Не думаю, что она спланированно это сделала. Возможно, просто платеж не дошел, "Госуслуги" не работали или что-то в этом роде», — заявила Журова.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что у Исинбаевой накопился долг за услуги ЖКХ на сумму 400 тысяч рублей. Также у бывшей прыгуньи с шестом задолженность перед ФНС, которая превышает 1,5 миллиона рублей. С 2023 года Исинбаева живет в Испании.

12 мая на фоне новостей о задолженностях к Исинбаевой обратился олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. «Надо заплатить налоги и жить дальше. Хоть на Луне», — отметил Васильев.