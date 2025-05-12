Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Клара Таусон
1:0
2-й сет
live
Мирра Андреева
Рим (ж)
США
0:2
3-й период
live
Швейцария
ЧМ-2025|Группа B
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|28-й тур
Венеция
Сегодня
19:30 (Мск)
Фиорентина
Италия — Серия А|36-й тур
Финляндия
Сегодня
21:20 (Мск)
Швеция
ЧМ-2025|Группа A
Аталанта
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|36-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
15 мая
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 4-й матч
18:08, 12 мая 2025Спорт

В Госдуме прокомментировали долги Исинбаевой за коммунальные услуги

Журова списала долги Исинбаевой за коммунальные услуги на безалаберность
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала долги Елены Исинбаевой за коммунальные услуги. Об этом пишет «ВсеПроСпорт».

«Предполагаю, что это просто безалаберность. Не думаю, что она спланированно это сделала. Возможно, просто платеж не дошел, "Госуслуги" не работали или что-то в этом роде», — заявила Журова.

Ранее Telegram-канал Shot писал, что у Исинбаевой накопился долг за услуги ЖКХ на сумму 400 тысяч рублей. Также у бывшей прыгуньи с шестом задолженность перед ФНС, которая превышает 1,5 миллиона рублей. С 2023 года Исинбаева живет в Испании.

12 мая на фоне новостей о задолженностях к Исинбаевой обратился олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. «Надо заплатить налоги и жить дальше. Хоть на Луне», — отметил Васильев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Время работает против Украины». В Турции раскрыли детали будущих переговоров Москвы и Киева. Что о них известно?

    Зеленский поддержал присутствие Трампа на переговорах в Стамбуле

    На Украине мужчина вышел в поле с конем и был схвачен военкомами

    В загородном доме Цоя произошел пожар

    В России передумали приватизировать известный коньячный завод

    Зеленский утвердил ратификацию сделки по полезным ископаемым с США

    Популярный российский блогер умер на 38-м году жизни

    Раскрыта предполагаемая должность находящегося в Африке генерала Суровикина

    Трамп раскрыл нюансы тарифных договоренностей с Китаем

    Известная актриса назвала отличие москвичей от жителей других городов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости