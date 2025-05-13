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13:36, 13 мая 2025Россия

Алаудинов высказался о восстановлении участников штурма Суджи по трубам

Алаудинов: Большинство бойцов вернулись в строй после операции «Поток»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Большинство участников операции «Поток», в ходе которой российские военные освободили курскую Суджу после проникновения в город по трубам, уже восстановились и вернулись к своим обязанностям. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

«Большая часть бойцов, которые непосредственно принимали участие в операции "Поток", они уже вернулись в строй. Часть из них, к сожалению, до сих пор остается в госпиталях, потому что они получили очень специфическое отравление организма», — сказал Алаудинов.

Он напомнил, что у части российских военных из-за нахождения в трубе в течение шести суток впоследствии диагностировали отравления.

28 апреля Алаудинов сообщал, что большинство бойцов спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток», находятся на лечении. У части из них, как отмечал он, были поражены легкие и дыхательные пути. Известно, что получившие в ходе операции множество ранений бойцы продолжали штурм.

В боях за Суджу, длившихся до 13 марта, российские военные организовали операцию по скрытому заходу в тыл украинским войскам по трубе, которую ранее использовали для прокачки газа в Европу. Она получила название «Поток». Как объяснял военный эксперт Валерий Ширяев, украинские разведывательные дроны летали, в том числе, и в районе трубы, однако не заметили российских бойцов, так как штурмовики заходили в полукилометре с другой стороны. Часть пути по трубе они преодолели на электросамокатах.

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