Назван фактор роста риска рака

Женщины, которые значительно прибавили в весе после 20 лет и родили первого ребенка после 30 лет, в 2,7 раза чаще сталкиваются с раком груди. Об этом сообщает команда британских ученых из Манчестерского университета на Европейском конгрессе по ожирению (ECO 2025). Работа также представлена в European Association for the Study of Obesity.

Исследование базировалось на данных почти 50 тысяч участниц британского проекта PROCAS, где отслеживались вес, возраст первых родов и последующее развитие рака. За период наблюдения (в среднем 6,4 года) рак молочной железы был диагностирован у 1702 женщин.

Выяснилось, что женщины, которые набрали более 30 процентов массы тела во взрослом возрасте и имели поздние роды или вовсе не рожали, болели почти втрое чаще по сравнению с теми, кто родил до 30 лет и сохранил вес стабильным.

Авторы подчеркивают, что сочетание двух факторов — позднего материнства и значительного набора массы — формирует особенно высокий риск. Эти данные могут помочь врачам лучше выявлять женщин из групп повышенного риска и выстраивать адресные профилактические рекомендации.

