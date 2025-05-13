Стало известно о важном послаблении Китая в торговой войне с США

Bloomberg: Власти Китая сняли запрет на закупку самолетов Boeing

Власти Китая сняли действовавший последний месяц запрет на закупку самолетов американской компании Boeing. О важном послаблении Пекина в торговой войне с Вашингтоном сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Запрет на закупки американских самолетов был одним из самых болезненных ударов Китая в экономическом противостоянии с США. Для Boeing рынок азиатской страны входит в число наиболее перспективных направлений для сбыта. По оценке американского авиагиганта, на долю КНР будет приходиться 20 процентов мирового спроса на самолеты до 2042 года. За это время Пекину потребуются в общей сложности 8560 новых коммерческих лайнеров.

Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, могла в значительной степени помешать планам Boeing нарастить свое присутствие на китайском рынке. Однако и для самого Пекина запрет на закупки американских самолетов оказался проблематичным. Из-за этой меры местному авиапарку грозил дефицит запчастей и комплектующих. На этом фоне снятие запрета, которое произошло после достижения США и Китаем тарифных договоренностей, является выгодным для обеих сторон.

Власти Китая дали право местным авиакомпаниям самостоятельно определять сроки и условия поставок американских самолетов и комплектующих к ним. Это может поправить непростое финансовое положение Boeing, которое пошатнулось после репутационных скандалов, связанных с техническими неполадками лайнеров. Проблем компании добавила стачка с профсоюзом «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (IAM), вызванная недовольством работников своими зарплатами. На этом фоне Boeing в конце прошлого года пришлось поставить на паузу производство самого продаваемого самолета 737, а также широкофюзеляжных лайнеров 777 и 767.