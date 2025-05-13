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08:15, 13 мая 2025Мир

Тайвань провел учения с американскими установками HIMARS

Вооруженные силы Тайваня провели боевые стрельбы из американских HIMARS
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press

Вооруженные силы Тайваня впервые провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных США. Учения прошли на юге острова с участием американских специалистов, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

«В понедельник военные Тайваня провели первые боевые стрельбы из поставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) на базе в уезде Пиндун. (...) Всего было выпущено 33 ракеты, 11 пусковых установок выпустили по три снаряда каждая», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Тайвань закупил у США 29 установок HIMARS, первая партия с 11 из них была поставлена на остров в 2024 году.

19 марта в ходе ежегодных военных учений Министерство обороны Тайваня обнародовало дату потенциального китайского вторжения. Им стал 2027 год.

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