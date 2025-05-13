Тайвань провел учения с американскими установками HIMARS

Вооруженные силы Тайваня провели боевые стрельбы из американских HIMARS

Вооруженные силы Тайваня впервые провели боевые стрельбы из реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленных США. Учения прошли на юге острова с участием американских специалистов, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

«В понедельник военные Тайваня провели первые боевые стрельбы из поставленной США высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) на базе в уезде Пиндун. (...) Всего было выпущено 33 ракеты, 11 пусковых установок выпустили по три снаряда каждая», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Тайвань закупил у США 29 установок HIMARS, первая партия с 11 из них была поставлена на остров в 2024 году.

19 марта в ходе ежегодных военных учений Министерство обороны Тайваня обнародовало дату потенциального китайского вторжения. Им стал 2027 год.