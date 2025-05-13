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22:46, 13 мая 2025Спорт

Тренер сборной России ответила раздраженному россиянами украинскому паралимпийцу

Тренер Громова: Не надо обращать внимание на раздраженного россиянами Остапченко
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Старший тренер сборной команды России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Ирина Громова ответила двукратному паралимпийскому чемпиону по плаванию Денису Остапченко, который пожаловался на россиян, участвующих в международных турнирах в нейтральном статусе. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Ну раздражают его наши спортсмены и пусть. Мало ли кто кого раздражает, уже не первый раз это происходит», — посчитала она. Тренер заявила, что не надо обращать внимание на высказывания раздраженного украинского паралимпийца.

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Ранее Остапченко пожаловался на россиян, участвующих в международных турнирах в нейтральном статусе. По словам спортсмена, россияне только раздражают их.

Россияне приняли участие в этапе мировой серии Международного паралимпийского комитета по плаванию во Франции. Виталий Цибрюк выиграл заплыв вольным стилем на 50 метров, а Тимофей Гук стал вторым на дистанции 100 метров брассом. Они делили подиум с представителями Украины.

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