В Госдуме высказались о допуске россиян к отбору на Олимпиаду-2026

Журова о допуске россиян к отбору на Олимпиаду: Творится какой-то хаос

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о допуске россиян к отбору на Игры-2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

По мнению Журовой, творится какой-то хаос и никто не понимает, что происходит. Она отметила, что новая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри заняла выжидательную позицию и смотрит на переговоры президента России Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом по мирному соглашению с Украиной.

«Затихли и ждут. Понимают, что без этого крайне сложно будет вернуть россиян. Может, Ковентри и хотела бы пойти навстречу. Хорошо было бы решить эти вопросы и дать возможность за осень отобраться на Олимпиаду», — заявила Журова.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня этого года.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. На летних Олимпийских играх-2024 выступили 15 представителей страны в нейтральном статусе.