В России ребенок ослушался просьбы матери не хулиганить, попал в реанимацию и не выжил

В Нижегородской области мальчик бился головой о стену и попал в реанимацию

В Нижегородской области трехлетний ребенок попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «NewsNN | Нижний Новгород».

По его данным, в больнице мальчик оказался из-за нежелания слушаться мать. Когда россиянка попросила сына не хулиганить, он начал биться головой о стену. Когда женщина услышала, что ребенок замолчал, она пришла в комнату и обнаружила его потерявшим сознание.

Позже тот же канал сообщил, что мальчика спасти не удалось. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Подольска напоила уксусом двухлетнего сына. Она сделала это, чтобы отомстить отцу мальчика. Ребенка удалось спасти, россиянку приговорили к 12 годам лишения свободы.