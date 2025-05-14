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18:57, 14 мая 2025МирЭксклюзив

МИД прокомментировал возможное отсутствие Лаврова в Стамбуле

Захарова: Состав делегации России в Стамбуле будет объявлен официально
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия в скором времени официально объявит состав делегации на переговорах с Украиной 15 марта в Стамбуле. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о возможном отсутствии на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Про состав делегации будет объявлено официально», — заявила она.

Ранее «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники сообщило об отсутствии Лаврова в составе российской делегации на переговорах в Стамбуле. Дополнительных подробностей издание не привело.

Днем 14 мая спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф сообщил, что делегация США не приедет 15 мая в Стамбул на переговоры по Украине. Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио посетят турецкий город в пятницу, 16 мая.

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