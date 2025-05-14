Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 14 мая 2025Россия

Российские штурмовики три часа бились за дом в Лысовке

Штурмовик Куликов: ВС РФ три часа бились за дом в Лысовке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Стрелок-связист 137-й штурмовой бригады «Урал» группировки «Центр» Станислав Куликов заявил, что штурмовики Вооруженных сил России (ВС РФ) РФ три часа бились за дом в населенном пункте Лысовка на красноармейском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Куликов добавил, что при сражении за дом штурмовики уничтожили шесть бойцов ВСУ.

«Бой был три часа, три часа, это было очень трудно. Пытались взять этот подвал, дроны нам просто не давали их уничтожить», — сказал он.

Ранее военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об операции по освобождению населенного пункта Лысовка в Донецкой народной республике (ДНР). Бойцы ВС РФ сообщили, что штурмовые подразделения действовали в условиях ожесточенного сопротивления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Извинений точно недостаточно». Путин назвал условия возвращения крупных иностранных компаний в Россию

    В России уточнили правила регистрации при переезде

    Во Франции назвали выгоду Парижа от конфликта на Украине

    Россиянам рассказали о влиянии весенних холодов на дачные посадки

    Россиянам дали четыре избавляющих от усталости и забывчивости совета

    Пленный рассказал о попытках ВСУ его уничтожить

    Евродепутат призвала ЕС отказаться от агрессивной политики ради переговоров

    Британский наемник ради развлечения избивал людей и совершал поджоги

    Трамп оценил эффективность «Оземпика»

    Названы способы защититься от оформления кредитов мошенниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости