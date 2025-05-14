Российские штурмовики три часа бились за дом в Лысовке

Штурмовик Куликов: ВС РФ три часа бились за дом в Лысовке

Стрелок-связист 137-й штурмовой бригады «Урал» группировки «Центр» Станислав Куликов заявил, что штурмовики Вооруженных сил России (ВС РФ) РФ три часа бились за дом в населенном пункте Лысовка на красноармейском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Куликов добавил, что при сражении за дом штурмовики уничтожили шесть бойцов ВСУ.

«Бой был три часа, три часа, это было очень трудно. Пытались взять этот подвал, дроны нам просто не давали их уничтожить», — сказал он.

Ранее военнослужащие 137-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об операции по освобождению населенного пункта Лысовка в Донецкой народной республике (ДНР). Бойцы ВС РФ сообщили, что штурмовые подразделения действовали в условиях ожесточенного сопротивления.