Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:02, 14 мая 2025Россия

Украина пыталась ударить по Крыму

Минобороны: Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Крымом и Белгородской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки была предпринята в период с 9:30 до 12:40 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летательных аппарата, один из которых — над Крымом.

Еще один летательный аппарат удалось перехватить над Белгородской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 14 мая ВСУ выпустили по России 12 беспилотников. Тогда силы ПВО сбили девять дронов над Черным морем, еще три — над Белгородской областью. Военкор Юрий Котенок заявил, что сниженная интенсивность налетов на территорию России чтобы перед переговорами показать фальшивую миротворческую риторику.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли детали вокруг состава делегации на переговорах в Стамбуле

    В ДУМ прокомментировали сообщения о выплатах россиянкам за принятие ислама

    В России повредивший самолет солдат обжаловал взыскание ущерба в 10 миллионов рублей

    Названы любимые места для свиданий россиян

    Трамп пожал руку политику из американского списка террористов

    Разгневанная сотрудница российского лоукостера набросилась на пассажирку и попала на видео

    Путин начал переговоры с премьером Малайзии

    Украина пыталась ударить по Крыму

    ВСУ при бегстве с позиций пытались застрелить военнопленного

    На Украине пожаловались на неприятную ситуацию у Богатыря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости