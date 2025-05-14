Украина пыталась ударить по Крыму

Минобороны: Силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Крымом и Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Крыму. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Попытка атаки была предпринята в период с 9:30 до 12:40 по московскому времени. Тогда средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летательных аппарата, один из которых — над Крымом.

Еще один летательный аппарат удалось перехватить над Белгородской областью. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 14 мая ВСУ выпустили по России 12 беспилотников. Тогда силы ПВО сбили девять дронов над Черным морем, еще три — над Белгородской областью. Военкор Юрий Котенок заявил, что сниженная интенсивность налетов на территорию России чтобы перед переговорами показать фальшивую миротворческую риторику.