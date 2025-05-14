В России объяснили снижение интенсивности налетов ВСУ на Россию

Котенок: ВСУ хотят показать фальшивую миротворческую риторику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили интенсивность налетов на территорию России, так как хотят показать фальшивую миротворческую риторику. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

«В ближайшие сутки-двое масштабные налеты маловероятны. Киев, более 14 тысяч раз нарушив майское перемирие и продолжая попытки вторжения на российскую территорию, активно эксплуатирует абсолютно фальшивую "миротворческую" риторику», — написал военкор.

Он добавил, что временное снижение интенсивности налетов — составной элемент показательной риторики ВСУ.

В ночь на среду, 14 мая, ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотников над Черным морем, еще три — над Белгородской областью. Ночью 13 мая и 12 мая об атаках беспилотников не сообщалось.

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле должны состояться в четверг, 15 мая — такую дату предложил президент Владимир Путин. Он заявил, что Москва готова к диалогу без предварительных условий, а ее предложение по урегулированию кризиса дипломатическим путем «на столе», решение остается за Киевом и его союзниками. Перед переговорами с Украиной в Кремле заметили российского миллиардера Романа Абрамовича.