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09:59, 14 мая 2025Россия

В России призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием

Константинов призвал остановить идущие с Запада на Украину эшелоны с оружием
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием. Его слова приводит РИА Новости.

Политик назвал инициативы Запада по урегулированию украинского конфликта популистскими. «В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. (...) Если они так его хотят, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут», — заключил Константинов.

Парламентарий высказал позицию о прекращении огня по всей линии фронта. По его словам, это возможно при условии формулировки фундаментальных контуров безопасности, которые исходят из требований и национальных интересов России.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая без предварительных условий, и призвал к долгосрочному миру на Украине. Он обозначил, что предложение Москвы урегулировать кризис дипломатическим путем «лежит на столе», но решение остается за украинской стороной и его союзниками.

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