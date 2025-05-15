В России объявили конкурс на разработку нового двигателя для кукурузника

Минпромторг из-за проблем с малой авиацией оплатит создание двигателя для Ан-2

На фоне проблем с разработкой легкого многоцелевого самолета «Байкал» Минпромторг объявил конкурс на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию двигателя ВК-1600С, которым можно было бы оснастить самолеты Ан-2, более известные как кукурузники, и их модернизированную версию ТВС-2ДТС. Именно их должна была заменить новая модель. Об этом со ссылкой на материалы тендера пишут «Ведомости».

Из материалов закупок следует, что турбовинтовые двигатели такой мощности нужны для самолетов, которых сейчас в России не выпускают. Накануне вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что проект «Байкал» зашел в тупик и фактически остановлен и теперь придется ремоторизировать советские самолеты.

В Минпромторге опровергли эту информацию, указав, что работы над проектом продолжаются, а в апреле был заключен новый контракт с разработчиком. Позднее об их продолжении заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, а сам Трутнев сообщил, что соберет совет конструкторов, чтобы понять, можно ли что-то сделать с «Байкалом».

Самолет Ан-2 разработан еще в 1947 году. По состоянию на апрель в России продолжают эксплуатироваться около 50 таких машин при общем парке 982 единицы.

Заменить давно уже устаревший кукурузник пытаются с начала нулевых годов. В 2010 году Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина (СибНИА) представил его модернизированный вариант ТВС-2МС с американским двигателем Honeywell ТРЕ-331-12, а в 2018-м он же попытался вывести на рынок самолет ТВС-2ДТС.

Поскольку двигатель у модели тоже был американский, а многие критические компоненты зависели от иностранных поставщиков, Минпромторг в итоге решил отказаться от модели и отдал разработку нового легкого самолета Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). С того момента предприятие работает над проектом «Байкала».

О необходимости ремоторизировать самолеты Ан-2 из-за срывов сроков поставки «Байкалов» в феврале говорил глава СибНИА Владимир Барсук. Стоимость объявленного ведомством тендера составляет 3,38 миллиарда рублей. Двигатель ВК-1600С должен на 60-65 процентов совпадать с ВК-1600В для вертолета, сертификация которого запланирована на 2025 год.

Таким образом, новый двигатель можно ожидать не раньше конца 2027 года. Тогда же должен завершиться срок тендера на доработку двигателя, винта и других компонентов для «Байкала».