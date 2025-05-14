В России подтвердили продолжение попыток создать замену «кукурузнику»

Первый вице-премьер Мантуров заявил о продолжении работ над самолетом «Байкал»

Попытки довести до ума проект легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен заменить Ан-2, более известный как «кукурузник», продолжатся. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал слова вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева о том, что проект закрыт, потому что разработка зашла в тупик.

Вскоре после этого заявления в пресс-службе Минпромторга указали, что работы по «Байкалу» продолжаются, на эти цели уже выделены десять миллиардов рублей. Позднее уже сам Трутнев уточнил, что соберет совет конструкторов для выяснения возможности продолжения разработки.

«Окончательные точки все поставлены. Будет дальше этот проект развиваться, будет реализовываться. Я считаю, что решение Минпромторг принял абсолютно правильное», — поставил точку Мантуров.

Разработкой самолета занимается Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). Претензии Трутнева связаны с тем, что главным заказчиком машин должен был стать Дальний Восток, которому необходимы самолеты такого класса для организации региональных перевозок в удаленные районы. В прошлые годы он неоднократно требовал ускорить разработку, а также пытался добиться объяснений, почему самолет стремительно дорожает.

В сентябре прошлого года добиться ответы на вопросы попытался и президент России Владимир Путин. Тогда Манутров пообещал, что сертификация «Байкала» начнется в 2026 году, а глава Минпромторга Антон Алиханов уточнил, что первые машины поступят перевозчикам тогда же.

Тем не менее в 2025 году стало известно, что проблем у проекта больше, чем считалось ранее, а его закрытие стало одним из вариантов. По данным СМИ, на их устранение уйдет не менее пяти лет. Действующий контракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) завершится в конце 2027 года.