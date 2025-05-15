Более ста тысяч животных заживо сгорели при пожаре на российском предприятии

Свыше ста тысяч птиц сгорели во время пожара на птицефабрике под Астраханью

Более ста тысяч птиц заживо сгорели при пожара на птицефабрике в Астраханской области. Об этом сообщает телеканал РЕН в Telegram со ссылкой на источник.

О пожаре на предприятии стало известно утром 15 мая. На снятом очевидцем видео видно клуб густого дыма, предположительно, над производственным помещением.

В ликвидации пожара задействованы 25 человек и восемь единиц техники.

Ранее масштабный пожар произошел на заводе в Курской области. Его площадь достигла 10 тысяч квадратных метров. Очагом стал цех по производству резинотехнической продукции.