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10:42, 15 мая 2025Россия

Более ста тысяч животных заживо сгорели при пожаре на российском предприятии

Свыше ста тысяч птиц сгорели во время пожара на птицефабрике под Астраханью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Более ста тысяч птиц заживо сгорели при пожара на птицефабрике в Астраханской области. Об этом сообщает телеканал РЕН в Telegram со ссылкой на источник.

О пожаре на предприятии стало известно утром 15 мая. На снятом очевидцем видео видно клуб густого дыма, предположительно, над производственным помещением.

В ликвидации пожара задействованы 25 человек и восемь единиц техники.

Ранее масштабный пожар произошел на заводе в Курской области. Его площадь достигла 10 тысяч квадратных метров. Очагом стал цех по производству резинотехнической продукции.

ЖЗЛ
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