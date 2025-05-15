Более ста тысяч животных заживо сгорели при пожаре на российском предприятии

Более ста тысяч птиц заживо сгорели при пожара на птицефабрике в Астраханской области. Об этом сообщает телеканал РЕН в Telegram со ссылкой на источник.
О пожаре на предприятии стало известно утром 15 мая. На снятом очевидцем видео видно клуб густого дыма, предположительно, над производственным помещением.
В ликвидации пожара задействованы 25 человек и восемь единиц техники.
Ранее масштабный пожар произошел на заводе в Курской области. Его площадь достигла 10 тысяч квадратных метров. Очагом стал цех по производству резинотехнической продукции.