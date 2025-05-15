Дачникам назвали способы повысить урожайность

Эксперт Соколов: Азотные удобрения необходимы для роста зелени

Повысить урожайность на участке можно с помощью различных удобрений. Способы приготовить их, а также правильно применить дачникам назвал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов, пишут «Известия».

Специалист напомнил, что сильные растения, которые получают достаточно питания, лучше сопротивляются заболеваниям. Он отметил, что одним из самых доступных способов улучшить почву является использование компоста, добавив, что его можно сделать своими руками из пищевых отходов, травы, листьев, веток и яичной скорлупы. Со временем эти «компоненты» перегниют и превратятся в гумус, подходящий почти для любых растений. Для упрощения процесса, уточнил Соколов, можно использовать компостер, который представляет собой пластиковый контейнер с вентиляцией, который при этом не пахнет и позволяет забирать готовый перегной. На рынке есть модели объемом от 100 до 800 литров, причем некоторые легко разбираются. «Кроме органики, не забывайте про минеральные удобрения. Азот нужен для роста зелени, фосфор — для корней, а калий — для плодов. Важно соблюдать дозировку: излишек может навредить. Например, слишком много фосфора ускоряет старение растений, а переизбыток калия мешает усваивать другие полезные элементы», — пояснил эксперт.

Еще один эффективный способ улучшить урожайность — посадить сидераты. Как правило, их продают в виде семян в фасовке по полкило-килограмм. Данного объема будет достаточно, чтобы засеять от одной до двух соток в зависимости от культуры, поделился информацией специалист. При этом он настоятельно порекомендовал засеять участок хотя бы за две-три недели до посадки основных культур — так растения успеют подрасти и дать эффект. Для посадки весной, по его словам, лучше всего выбрать горчицу, рапс, клевер, донник, овес, фацелию и горох. «После скашивания зелень не убирают, а заделывают в землю. Это создает эффект натурального удобрения: почва получает органику, становится более рыхлой и воздухопроницаемой, а сорнякам из-за этого труднее прорастать», — сообщил Соколов.

Ранее садовод Светлана Городецкая посоветовала дачникам закопать тряпку в огороде. Таким образом, пояснила она, удастся быстро оценить плодородие почвы на участке.