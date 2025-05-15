Деятельность эстонской организации признали нежелательной в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность эстонской организации

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность эстонской организации Eurasian Coalition on Health, Rights, Gender and Sexual Diversity в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Организация была зарегистрирована в Эстонии в 2013 году как некоммерческое объединение с расположением в Таллине. Ее деятельность ориентирована на русскоязычное население. В ее состав входят 97 юридических и физических лиц из 20 стран.

Участники пропагандируют антироссийские взгляды, дискредитируют внутреннюю и внешнюю политику России в части здравоохранения, также навязывают западную идеологию, которая не отвечает традиционным культурным, семейным, духовно-нравственным ценностям. Организация размещает информацию в защиту прав участников ЛГБТ-движения (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и не поддерживает запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Кроме того, они сотрудничают с организациями, деятельность которых также признана нежелательной на территории России.

Ранее сообщалось, что деятельность чешской организации «Фонд 19/29» признали нежелательной в России.