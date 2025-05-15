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20:48, 15 мая 2025Россия

Момент ДТП с фурой с трофейной техникой НАТО в российском регионе попал на видео

Появились кадры момента ДТП с фурой с трофейной техникой НАТО в Башкирии
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента ДТП с фурой с трофейной техникой НАТО на трассе в районе деревни Искра в Иглинском районе Башкирии. Их публикует Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, что водитель легкового автомобиля хочет повернуть налево, но, судя по всему, видит в зеркале движущуюся сзади фуру с техникой и уходит на обочину. В этот момент на обочину выезжает другой тяжеловоз с техникой, после чего произошло столкновение. Оба автомобиля в результате оказались в кювете.

Ранее стало известно, что фура везла трофейный французский бронетранспортер (БТР) VAB и также американский М113 в составе колонны из Уфы, где со 2 по 12 мая работала передвижная выставка «Сила V правде — гордость и Победа».

ДТП с фурой, перевозившей трофейную технику НАТО, произошло 15 мая на 1518-м километре трассы М-5. Сообщалось о двух пострадавших.

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