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10:07, 15 мая 2025Россия

Опубликован диалог мигрантов с планами создать «джамоат» в России

Опубликован диалог мигрантов с планами создать свою республику в России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Алпаткин / РИА Новости

Опубликован диалог мигрантов с планами создать свое национально-территориальное образование в России. Скриншот разместил телеканал «Царьград» в Telegram.

Один из иностранцев пишет, что Ханты-Мансийский автономный округ уже «можно переименовать в джамоат (орфография и пунктуация сохранены — прим. "Ленты.ру")». В качестве обоснования этого он указывает, что в регионе «очень много наших». Вероятно, имеются в виду приезжие из Средней Азии.

Ему отвечает еще один иностранец. «Скоро свою республику в составе России сделаем», — написал он.

Тем временем Госдума одобрила в первом чтении проект закона, позволяющего мигрантам, работающим в России на основании патента, осуществлять трудовую деятельность и в соседних регионах. Сейчас патент действует лишь в регионе выдачи.

ЖЗЛ
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