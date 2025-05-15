Опубликован диалог мигрантов с планами создать «джамоат» в России

Опубликован диалог мигрантов с планами создать свою республику в России

Опубликован диалог мигрантов с планами создать свое национально-территориальное образование в России. Скриншот разместил телеканал «Царьград» в Telegram.

Один из иностранцев пишет, что Ханты-Мансийский автономный округ уже «можно переименовать в джамоат (орфография и пунктуация сохранены — прим. "Ленты.ру")». В качестве обоснования этого он указывает, что в регионе «очень много наших». Вероятно, имеются в виду приезжие из Средней Азии.

Ему отвечает еще один иностранец. «Скоро свою республику в составе России сделаем», — написал он.

Тем временем Госдума одобрила в первом чтении проект закона, позволяющего мигрантам, работающим в России на основании патента, осуществлять трудовую деятельность и в соседних регионах. Сейчас патент действует лишь в регионе выдачи.