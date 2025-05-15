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13:35, 15 мая 2025Россия

Опубликованы кадры из освобожденного населенного пункта в зоне СВО

Минобороны опубликовало кадры из освобожденного села Торское в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Появилось видео из освобожденного населенного пункта в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине — села Торское Донецкой народной республики (ДНР). Ролик опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в активных наступательных действиях участвовали военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

На кадрах видно, как российские военные проводят зачистку на улицах населенного пункта. Бойцы заходят в уцелевшие дома, которых осталось не так много, в поисках солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Близ нескольких домов установили триколоры.

О взятии Торского стало известно в четверг, 15 мая. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил освободивших населенный пункт российских бойцов.

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