Опубликованы кадры из освобожденного населенного пункта в зоне СВО

Минобороны опубликовало кадры из освобожденного села Торское в ДНР

Появилось видео из освобожденного населенного пункта в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине — села Торское Донецкой народной республики (ДНР). Ролик опубликован в официальном Telegram-канале Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в активных наступательных действиях участвовали военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад».

На кадрах видно, как российские военные проводят зачистку на улицах населенного пункта. Бойцы заходят в уцелевшие дома, которых осталось не так много, в поисках солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Близ нескольких домов установили триколоры.

О взятии Торского стало известно в четверг, 15 мая. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил освободивших населенный пункт российских бойцов.