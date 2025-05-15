В России рассказали об ожиданиях от переговоров с украинской делегацией в Стамбуле

Депутат Чепа: На переговорах будет обозначена конструкция мирного соглашения

На переговорах российской и украинской делегаций в турецком Стамбуле будет обозначена конструкция будущего мирного соглашения, полагает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об ожиданиях он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Мы, конечно, с нетерпением ждем этих переговоров. Это очередная инициатива [президента России Владимира] Путина, и надеемся, что она все-таки начнет реализовываться. Это очень большой шаг должен быть к мирному соглашению, к которому мы стремимся с 2014 года, и, я думаю, что, несмотря на многочисленные попытки срывать эту работу по мирному соглашению, мы все-таки сумеем достичь определенных результатов», — поделился депутат.

Ранее российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, которые запланированы на 15 мая. Делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

До этого стало известно, что Путин до отъезда переговорной делегации в Стамбул провел совещание. В нем, в частности, приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.

