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14:45, 15 мая 2025Силовые структуры

Россиянин пытался расправиться с тещей и со своей семьей

В Алтайском крае задержали мужчину, пытавшегося убить тещу и свою семью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Алтайском крае задержали мужчину, пытавшегося расправиться с тещей и своей семьей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, в отношении малолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 14 мая в поселке Благовещенка мужчина находился дома, где нанес несколько ударов ножом своей теще, а затем попытался напасть на жену и малолетнего сына. Но ему это не удалось, так как его действия были пресечены. 73-летняя женщина была доставлена в больницу.

Подозреваемого задержали, в ближайшее время будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, для установления психического состояния мужчины назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с двумя подростками из-за кражи 19 лет назад.

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