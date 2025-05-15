Российская восьмиклассница забеременела от неизвестного на концерте

78.ru: В Петербурге восьмиклассница забеременела от неизвестного на концерте

В Санкт-Петербурге восьмиклассница забеременела от неизвестного на концерте Hofmannita. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, юная россиянка обратилась к врачу накануне на 6–7 неделе беременности. После приема медучреждение передало информацию в полицию.

Правоохранители выяснили, что 14-летняя школьница в конце марта отдыхала в клубе Sound. Там, по ее словам, она познакомилась с молодым человеком. Девушка занялась с новым знакомым сексом по обоюдному согласию.

До этого сообщалось, что депутат Госдумы Ксения Горячева назвала трагедией рождение детей школьницами.

Парламентарий подчеркнула, что семья является сознательным, зрелым и обдуманным выбором, а также призвала не использовать детскую наивность для демографической статистики.

С начала 2025 года некоторые регионы России решили выплачивать беременным школьницам, а также студенткам единоразовое пособие от 100 тысяч рублей.