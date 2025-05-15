Женщина перенесла выкидыш перед поездкой на круизном лайнере и лишилась денег

Daily Mail: Женщина перенесла выкидыш перед круизом и лишилась денег

Женщина потеряла ребенка перед путешествием и лишилась денег из-за отказа круизной компании выплачивать компенсацию за отмену отпуска. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, 25-летняя Моник Маккристиан из Розвилла, США, забронировала на себя, своего мужа и родителей 10-дневный круиз по Аляске на лайнере Carnival в мае 2025 года. Она заплатила 4,4 тысячи долларов (354 тысячи рублей) за две каюты.

Уточняется, что пара долгое время пыталась зачать ребенка. Семья получила радостную новость в феврале этого года и потратила еще несколько сотен долларов на каюты дороже.

Однако за три дня до отъезда женщина узнала, что у нее случилась замершая беременность, и она потеряла ребенка еще несколько недель назад. Американке потребовалась срочная операция по удалению плода, а морское путешествие было противопоказано.

Моник попыталась отменить бронирование или перенести дату круиза, но получила жесткий отказ. «Агент сказал, что, поскольку я не застраховала отпуск, то ничего не могу сделать. Я потеряла около 2,8 тысячи долларов (225 тысяч рублей) за номер», — сообщила женщина.

Ранее работник круизного лайнера Royal Princess с 20-летним стажем ворвался в каюту пассажирки, используя свой ключ, и засунул язык ей в рот. Напуганная американка умоляла мужчину остановиться и сказала, что замужем.

