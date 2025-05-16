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12:59, 16 мая 2025Россия

Кремль раскрыл планы Путина в день переговоров с Украиной в Стамбуле

Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом 16 мая
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 мая, проведет совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Планы главы государства на день переговоров Москвы и Киева в Стамбуле раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У президента рабочий график в Кремле, в середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза», — отчитался Песков.

По его словам, у Путина в Кремле также запланированы обычные рабочие встречи непубличного характера. Другой информации о графике главы государства Песков не привел.

14 мая Путин провел совещание в Кремле по подготовке к переговорам в Стамбуле. На встрече, помимо российской делегации, присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров. Путину на совещании также доложили о положении дел в зоне спецоперации.

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