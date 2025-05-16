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00:32, 16 мая 2025Спорт

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании

«Барселона» обыграла «Эспаньол» и досрочно стала чемпионом Испании
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: IMAGO / Global Look Press

«Барселона» на выезде обыграла «Эспаньол» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 15 мая, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Ламин Ямаль и Фермин Лопес.

«Барселона» набрала 85 очков и досрочно стала чемпионом Испании. Ближайший преследователь команды мадридский «Реал» имеет в активе 78 очков и не сможет догнать каталонцев. 11 мая сине-гранатовые обыграли сливочных в рамках первенства страны.

«Барселона» стала чемпионом Испании в 28-й раз в истории. Лидером по этому показателю является «Реал» с 36 чемпионствами.

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