Генерал ФСБ назвал способ предотвратить нападения на школы

Генерал ФСБ Михайлов заявил, что для защиты от нападений надо воспитывать детей

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов назвал способ предотвратить нападения на школы. Его слова передает «Царьград».

«Воспитывать детей надо. (...) Единственный вариант — это диалог с детьми, умение объяснить им важные вопросы, но сделать это ненавязчиво. Потому что все, что навязывается силой, вызывает отторжение», — сказал он.

По словам Михайлова, воспитание — задача родителей, а не учителей или государства. Именно они должны пояснять ребенку, что правильно, а что нет, добавил он. Кроме того, генерал-майор ФСБ призвал следить за психологическим состоянием ребенка.

Ранее подросток пытался устроить взрыв в школе Донецка. Он объяснил свои намерения тем, что не видел другого выхода. Мысль совершить теракт появилась у него из-за плохих отношений с одноклассниками, и тем самым он желал им отомстить.

В Бурятии задержали школьника за подготовку плана нападения на школу. По словам матери мальчика, его буллили в школе. Раньше он хорошо учился, но после издевательств сильно изменился.