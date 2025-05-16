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18:21, 16 мая 2025Мир

Грузовик НАТО перевернулся в Румынии

Военный грузовик НАТО опрокинулся на железнодорожном мосту в Румынии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Военный грузовик, входивший в состав колонны НАТО, опрокинулся на железнодорожном мосту в Румынии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Румынии.

«В пятницу, 16 мая, около 13:00 в районе моста через железную дорогу в городе Жибля Ноуэ, на объездной дороге города Кэлимэнешть, уезд Вылча, перевернулся грузовик, входивший в состав французской военной колонны, следовавшей по маршруту Чинку — Смырдан», — сказано в сообщении.

По данным министерства, в результате инцидента пострадали двое французских военнослужащих. Им оказали медицинскую помощь, их состояние оценивается как стабильное.

29 апреля появилась информация, что в Румынии в военной лаборатории по испытанию боеприпасов и оружия произошел взрыв.

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