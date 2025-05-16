Мужчина поймал крупного черного краппи и установил новый рекорд

CBS News: В США житель Западной Виргинии поймал краппи и установил новый рекорд

В США житель Западной Виргинии поймал черного краппи весом 1,6 килограмма и установил новый рекорд штата. Об этом сообщает CBS News.

Крупная рыба попалась Джерри Портеру из города Хартс во время рыбалки в озере Ист-Линн. Предыдущее высшее достижение по ловле черного краппи было установлено в 2024 году и принадлежало Дуайту Пристли. Мужчина поймал рекордную рыбу весом 1,4 килограмма в озере Вудрум.

При этом Пристли продолжает удерживать первое место по длине пойманного черного краппи. Его улов был 45,1 сантиметра в длину, а у Портера только 44,9.

Черный краппи — небольшая пресноводная лучеперая рыба, обитающая во многих водоемах Северной Америки. Свое название этот вид получил за многочисленные черные пятна, которые покрывают его зеленую или серую чешую.

Ранее житель американского штата Джорджия поймал пятнистого солнечника весом 368,5 грамма и установил новый рекорд. Достижение стало уже третьим за год по ловле этого вида.