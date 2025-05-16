Названа идеальная комбинация тренировок для избавления от жира на животе

Фитнес-эксперт Менно Хенсельманс назвал идеальную комбинацию тренировок для избавления от жира на животе. Об этом сообщает Men Today.

В ходе эксперимента выяснилось, что лучшей комбинацией станет сочетание кардиотренировок с силовыми. При этом отмечается, что сначала нужно заниматься кардио, а лишь затем поднимать тяжести. Это выяснилось в ходе наблюдения за 45 молодыми мужчинами (около 20-22 лет), имеющими ожирение.

Хенсельманс заявил, что кардиотренировки мешают силовым, так как вызывают усталость, которая ограничивает тренировочные стимулы для роста мышц и увеличения силы. Однако кардио не так сильно страдает от предшествующих силовых тренировок, поскольку усталость является частью тренировочных стимулов для повышения выносливости.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.