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20:11, 16 мая 2025Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор перестройки мозга

Neuron: Рост уровня эстрадиола способствует улучшению пространственной памяти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robina Weermeijer / Unsplash

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре впервые показали, как гормональные циклы напрямую меняют работу нейронов, ответственных за память. Исследование, опубликованное в Neuron, проводилось на лабораторных мышах и длилось несколько недель.

Впервые ученым удалось проследить за изменениями в структуре и активности конкретных нейронов гиппокампа — участка мозга, связанного с обучением и пространственной ориентацией — у одного и того же животного в разные дни цикла.

Оказалось, что уровень эстрадиола, одного из ключевых гормонов, буквально перенастраивает мозг. В фазу пика гормона у нейронов образуется больше отростков, усиливается связь между клетками и улучшается пространственная память. Эти изменения проявляются не только у самок, но и у самцов, что указывает на универсальность механизма. При этом память может ослабевать в другие фазы — из-за уменьшения плотности дендритных шипиков.

Авторы считают, что выявленный механизм представляет собой адаптивную особенность мозга, а циклическая нейропластичность может быть характерна и для других млекопитающих, включая человека.

В мае 2025 года японские ученые показали, что сон не только укрепляет уже сформированные воспоминания, но и подготавливает нейроны к формированию новой памяти. Активность «будущих» клеток памяти во сне позволяет мозгу лучше усваивать информацию в будущем.

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