Россияне высказались о доверии Путину

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину, согласно данным опроса, достиг 81,2 процента. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте.
Уровень доверия к президенту за неделю с 5 по 11 мая вырос на 0,6 процентных пункта. Уровень одобрения деятельности Путина возрос на 0,9 процентных пункта и составил 79,2 процента.
Деятельность правительства одобряют 52,7 процента опрошенных россиян, премьер-министра Михаила Мишустина — 53,5 процента. Доверяют главе кабмина, в свою очередь, 62,3 процента опрошенных.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что уровень поддержки президента россиянами «беспрецедентно зашкаливает», а уровень консолидации вокруг президента высок. В связи с этим пресс-секретарь главы государства назвал его уникальным президентом.