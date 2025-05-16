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15:01, 16 мая 2025Россия

Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ: Уровень доверия президенту Путину превышает 81 процент
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Handout via Reuters

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину, согласно данным опроса, достиг 81,2 процента. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте.

Уровень доверия к президенту за неделю с 5 по 11 мая вырос на 0,6 процентных пункта. Уровень одобрения деятельности Путина возрос на 0,9 процентных пункта и составил 79,2 процента.

Деятельность правительства одобряют 52,7 процента опрошенных россиян, премьер-министра Михаила Мишустина — 53,5 процента. Доверяют главе кабмина, в свою очередь, 62,3 процента опрошенных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что уровень поддержки президента россиянами «беспрецедентно зашкаливает», а уровень консолидации вокруг президента высок. В связи с этим пресс-секретарь главы государства назвал его уникальным президентом.

ЖЗЛ
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