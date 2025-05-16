Россияне высказались о доверии Путину

ВЦИОМ: Уровень доверия президенту Путину превышает 81 процент

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину, согласно данным опроса, достиг 81,2 процента. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своем сайте.

Уровень доверия к президенту за неделю с 5 по 11 мая вырос на 0,6 процентных пункта. Уровень одобрения деятельности Путина возрос на 0,9 процентных пункта и составил 79,2 процента.

Деятельность правительства одобряют 52,7 процента опрошенных россиян, премьер-министра Михаила Мишустина — 53,5 процента. Доверяют главе кабмина, в свою очередь, 62,3 процента опрошенных.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что уровень поддержки президента россиянами «беспрецедентно зашкаливает», а уровень консолидации вокруг президента высок. В связи с этим пресс-секретарь главы государства назвал его уникальным президентом.