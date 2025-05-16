Российская делегация выехала в аэропорт после переговоров в Стамбуле

Российская делегация выехала в аэропорт после переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация выехала в аэропорт после переговоров с Украиной, прошедших 16 мая в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Делегация направилась в аэропорт из отеля», — отметил собеседник агентства.

Прямые переговоры между представителями России и Украины в Стамбуле длились почти два часа. Переговоры делегаций продолжатся после того, как стороны проработают и представят свое видение возможного прекращения огня в деталях.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия удовлетворена результатом двусторонних переговоров по Украине, которые прошли в Стамбуле.