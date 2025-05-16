Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 16 мая 2025Путешествия

Турист решил поплавать в бассейне и оказался в реанимации в критическом состоянии

Турист решил поплавать в бассейне отеля на Крите и оказался в реанимации
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Британский турист оказался в реанимации после купания в бассейне на острове Крит. Об этом сообщил портал Cretaone.

10 мая 77-летний мужчина решил поплавать в бассейне отеля в Ираклионе и внезапно потерял сознание. Местный спасатель немедленно пришел на помощь и смог откачать иностранца.

Затем мужчину доставили в больницу. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии. Причины произошедшего с туристом не уточняются.

Ранее в отеле Египта четырехлетний россиянин упал с безбортного бассейна. Мальчик не заметил обрыв и пролетел шесть метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военные, разведчики и только один дипломат. Кого Зеленский отправил на переговоры в Стамбул и какие задачи им поставили?

    В СПЧ призвали наказать разместивших фото бойца «Азова» в рекламе службы по контракту

    Раскрыт секрет стойкости ВИЧ

    Валиева посетила матч Кубка России вместе с хоккеистом ЦСКА

    Неожиданную находку возрастом 56 миллионов лет сделали в России

    В МИД предупредили Украину о последствиях срыва переговоров в Стамбуле

    Вучич констатировал конец коллективного Запада

    Уголовника из Дагестана задержали за полученный от воров в законе криминальный статус

    Глава МИД Турции остался в зале после начала переговоров России и Украины

    Блогеров восхитил отсутствующий в рейтингах популярных для отдыха российский город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости