Турист решил поплавать в бассейне и оказался в реанимации в критическом состоянии

Турист решил поплавать в бассейне отеля на Крите и оказался в реанимации

Британский турист оказался в реанимации после купания в бассейне на острове Крит. Об этом сообщил портал Cretaone.

10 мая 77-летний мужчина решил поплавать в бассейне отеля в Ираклионе и внезапно потерял сознание. Местный спасатель немедленно пришел на помощь и смог откачать иностранца.

Затем мужчину доставили в больницу. Его госпитализировали в отделение интенсивной терапии в критическом состоянии. Причины произошедшего с туристом не уточняются.

Ранее в отеле Египта четырехлетний россиянин упал с безбортного бассейна. Мальчик не заметил обрыв и пролетел шесть метров.