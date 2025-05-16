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18:20, 16 мая 2025Экономика

Украина вышла из еще одного соглашения с Россией

На Украине заявили о расторжении договора с РФ о взаимопомощи в таможенных делах
Дмитрий Воронин

Фото: Sarakhan Vadym / Shutterstock / Fotodom

Украина вышла из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об в своем Telegram-канале написал представитель кабмина страны в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, документ от следования положениям которого отказалась украинская сторона, был подписан 24 июня 1993 года в Киеве.

Указанное соглашение с Москвой стало очередным в списке расторгнутых Киевом за последние годы. В частности, в 2024-м сообщалось, что Украина вышла из соглашения с Россией о сотрудничестве пограничных областей, а также об использовании правительственной связи с РФ и Белоруссией.

Ранее в пятницу стало известно, что в Стамбуле состоялись первые с 2022 года официальные российско-украинские переговоры. Фондовый рынок РФ отреагировал на их итоги умеренным ростом.

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