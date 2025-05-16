Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:19, 16 мая 2025Мир

В Финляндии решили усилить границу с Россией необычным способом

Yle: В Финляндии построят ветряки с радарами на границе с Россией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Финские энергетические компании предложили построить вдоль границы с Россией ветряки с радарами, которые смогут использоваться силами обороны страны для мониторинга приграничной территории. Об этом сообщает Yle.

«Если идеи предварительного плана действий, разработанного энергетическим сектором, будут реализованы, то вблизи восточной границы будет построена линия из тысяч ветряных турбин», — сказано в сообщении.

Отмечается, что программа пока не получила финансирования, а ее планирование может занять от одного до трех лет. Однако силы обороны ранее выражали сомнения в технической реализации подобных проектов — из-за вибраций турбин, электромагнитных помех и рисков доступа гражданских к военному оборудованию.

Ранее русскоязычные жители Финляндии направили в Верховный административный суд повторную апелляцию на решение о закрытии границы с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военные, разведчики и только один дипломат. Кого Зеленский отправил на переговоры в Стамбул и какие задачи им поставили?

    В СПЧ призвали наказать разместивших фото бойца «Азова» в рекламе службы по контракту

    Раскрыт секрет стойкости ВИЧ

    Валиева посетила матч Кубка России вместе с хоккеистом ЦСКА

    Неожиданную находку возрастом 56 миллионов лет сделали в России

    В МИД предупредили Украину о последствиях срыва переговоров в Стамбуле

    Вучич констатировал конец коллективного Запада

    Уголовника из Дагестана задержали за полученный от воров в законе криминальный статус

    Глава МИД Турции остался в зале после начала переговоров России и Украины

    Блогеров восхитил отсутствующий в рейтингах популярных для отдыха российский город

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости