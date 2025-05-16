В Финляндии решили усилить границу с Россией необычным способом

Yle: В Финляндии построят ветряки с радарами на границе с Россией

Финские энергетические компании предложили построить вдоль границы с Россией ветряки с радарами, которые смогут использоваться силами обороны страны для мониторинга приграничной территории. Об этом сообщает Yle.

«Если идеи предварительного плана действий, разработанного энергетическим сектором, будут реализованы, то вблизи восточной границы будет построена линия из тысяч ветряных турбин», — сказано в сообщении.

Отмечается, что программа пока не получила финансирования, а ее планирование может занять от одного до трех лет. Однако силы обороны ранее выражали сомнения в технической реализации подобных проектов — из-за вибраций турбин, электромагнитных помех и рисков доступа гражданских к военному оборудованию.

Ранее русскоязычные жители Финляндии направили в Верховный административный суд повторную апелляцию на решение о закрытии границы с Россией.

