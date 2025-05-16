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12:09, 16 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского описали переговоры Киева и Вашингтона тремя эмодзи

Ермак использовал три эмодзи для описания переговоров Киева и Вашингтона
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак использовал три эмодзи для описания переговоров Киева и Вашингтона в Стамбуле. Публикацию он выложил в своем Telegram-канале.

К видео со встречи делегатов он прикрепил три эмодзи: флаг Украины, флаг США и «пожимание рук».

Ранее Ермак сообщил, что одной из тем переговоров делегаций Украины и США в Стамбуле была встреча Зеленского и российского лидера Владимира Путина. «Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне», — заявил он.

До этого в Стамбуле завершились переговоры делегаций США, Турции и Украины. Встреча продолжалась более часа и проходила в президентском офисе Долмабахче.

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