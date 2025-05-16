В России спрогнозировали ход конфликта на Украине после переговоров в Стамбуле

Политолог Наумов: Россия проведет летнюю кампанию несмотря на встречу с Украиной

Россия, вероятнее всего, проведет летнюю кампанию на Украине несмотря на проведенную встречу в Стамбуле. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Вероятнее всего, должно состояться так называемое летнее наступление российских войск — по крайней мере, западные медиа указывают, что оно готовится», — отметил он.

В этих условиях, по мнению эксперта, Украина окажется в еще более сложном положении, и ее руководству в конце концов придется обратиться к США за посредничеством. При этом требования России на новых переговорах окажутся гораздо более жесткими, но стороны смогут договориться.

Ранее Алексей Наумов объяснил значение ожидаемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, именно она сможет завершить конфликт на Украине.