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23:08, 16 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России спрогнозировали ход конфликта на Украине после переговоров в Стамбуле

Политолог Наумов: Россия проведет летнюю кампанию несмотря на встречу с Украиной
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Россия, вероятнее всего, проведет летнюю кампанию на Украине несмотря на проведенную встречу в Стамбуле. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Вероятнее всего, должно состояться так называемое летнее наступление российских войск — по крайней мере, западные медиа указывают, что оно готовится», — отметил он.

В этих условиях, по мнению эксперта, Украина окажется в еще более сложном положении, и ее руководству в конце концов придется обратиться к США за посредничеством. При этом требования России на новых переговорах окажутся гораздо более жесткими, но стороны смогут договориться.

Ранее Алексей Наумов объяснил значение ожидаемой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его мнению, именно она сможет завершить конфликт на Украине.

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