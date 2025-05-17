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21:46, 17 мая 2025Спорт

Назван способ прокачать все тело без спортзала

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Khosro / Shutterstock / Fotodom

Эксперты Гарвардского университета назвали способ прокачать все тело без похода в спортзал. Об этом сообщает Men Today.

Ученые рекомендовали делать комплекс упражнений дома. Они посоветовали включить в него приседания с пружинками, бег на месте, выпады с перекатами, планку с подъемом таза, отжимания с подъемом руки, шаги в планку, приседания с прыжками, скручивания.

В Гарварде заявили, что подобная тренировка укрепляет здоровье сердца, сохраняет остроту ума, помогает контролировать уровень сахара в крови, снижает риск развития рака, а также сохраняет силы и подвижность. Кроме того, важно оставаться активным в течение всего дня и выбирать здоровое питание.

Ранее журналисты Men Today назвали способ прокачать все тело одним упражнением. Эксперты посоветовали выполнять приседания с жимом над головой.

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